Vrouw met trekker over de kop in Hoogersmilde Trekker over de kop in Hoogersmilde (foto: Persbureau Meter)

HOOGERSMILDE - In Hoogersmilde is gisteravond een trekker over de kop geslagen. Dat gebeurde op de P. H. Brug over de Drentsche Hoofdvaart.

De vrouw die de trekker bestuurde sloeg af richting de Vaartweg, maar raakte daarbij de kant van de brug. Het voertuig sloeg vervolgens over de kop.



De vrouw raakte niet gewond. De man die naast haar zat wel, hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.