Automobiliste rijdt tegen boom in Donderen Auto tegen boom in Donderen (foto: Persbureau Meter)

DONDEREN - Een automobiliste is gisteravond op de Norgerweg in Donderen tegen een boom gereden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, het is niet bekend hoe zij eraan toe is.



De politie onderzoekt het ongeluk.