Elftal koeien maakt nachtelijke wandeling in Gieterveen

GIETERVEEN - De politie in Aa en Hunze heeft het druk. Met dieren.

Donderdag braken in Zuidlaren al tachtig schapen los , gisteravond ging een elftal koeien aan de wandel in Gieterveen.De kalveren waren uit een weiland gebroken. De politie sloot de dieren in met een lint een belde de eigenaar van de koeien. Die heeft ze opgehaald.