Bökkers en Jebroer staan op Sweelpop

ZWEELOO - De rockband Bökkers en rapper Jebroer staan dit jaar op popfestival Sweelpop in Zweeloo.

Bökkers is een Overijsselse band onder leiding van Hendrik Jan Bökkers. De band begon in 2010 als coverband van Normaal, maar heeft inmiddels een eigen repertoire met nummers in het Sallandse dialect. Bekende liedjes zijn Annie uut de bochte en Baat het niet dan schaadt het niet.Jebroer is een rapper uit het Zuid-Hollandse Voorschoten. Hij werd in 2012 bekend door het nummer Nooit meer slapen van Yellow Claw. Vorige zomer had hij een hit met het nummer Kind van de duivel, een samenwerking met DJ Paul Elstak.De overige bands worden de komende tijd bekendgemaakt. Sweelpop is dit jaar op 31 augustus.