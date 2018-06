Deel dit artikel:











ROEG! vlog: Tarzan en Jane in de Emmerdennen? Zie je Tarzan en Jane hier? (foto: RTV Drenthe)

Elke week neemt Loes ons in haar vlog mee tijdens de opnames van ROEG!. Deze week zijn we in de Emmerdennen, waarin Loes en boswachter Evert Thomas op zoek gaan naar waterbeestjes. En waar doen de Emmerdennen aan denken? Loes en de boswachter hebben daar een ander idee over....





Wil je de hele uitzending terugzien? Dat kan hier