Straatfestival Art of Wonder tevreden ondanks slecht weer

ASSEN - Het jeugdtheaterfestival Art of Wonder trok dit jaar ruim 5.000 bezoekers. "Dan hebben we vandaag nog niet meegerekend", aldus artistiek leider Frederieke Vermeulen.

Daarmee komt het bezoekersaantal gelijk aan dat van vorig jaar Voor het tweede jaar op rij streek het festival voor jeugd neer in Assen. Drie dagen lang konden vooral kinderen zich verwonderen aan dans, muziek, beeldend theater en straattheater. De organisatie was in handen van Garage TDI."We begonnen vrijdag met erg slecht weer, maar zaterdag en vandaag was het beter. Zaterdag waren zelfs zeven van de elf betaalde voorstellingen uitverkocht."De intentie van de organisatie is om nu een vaste waarde te worden op de Drentse cultuuragenda. "We hebben het eerste jaar een try-out gehad. Dit jaar hebben we er drie dagen van gemaakt. Voor de toekomst willen we op meer plekken in Drenthe zijn", zegt een uitgelaten Vermeulen.Er zijn nog meer wensen. "We willen stapje voor stapje de provincie in. Voorafgaand aan het festival willen we voorstellingen geven op de scholen." Ook denkt de artistiek leider aan een internationale programmering en aan een uitbreiding van het muziekaanbod.Financieel heeft de organisatie het op orde. "De gemeente Assen en de provincie Drenthe steunen ons. Ook de landelijke fondsen weten ons te vinden. Maar met onze ambities en wensen voor de toekomst hopen we wel dat de financiën met ons meegroeien", aldus Vermeulen.