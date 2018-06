Deel dit artikel:











Kinderen sprinten door de straten tijdens de Asser Stadsloop Archieffoto van de Asser Stadsloop (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Voor de tiende keer is vandaag in de provinciehoofdstad de Asser Stadsloop gehouden.

Deelnemers lopen vijf of tien kilometer, deels door het centrum van de stad. Ook is er een scholencompetitie voor basisschoolleerlingen over een kilometer. De kinderen van groep 1 en groep 2 stalen de show