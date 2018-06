Live: Zwetend door de straten tijdens de Asser Stadsloop

ASSEN - Voor de tiende keer wordt vandaag in de provinciehoofdstad de Asser Stadsloop gehouden.

Deelnemers lopen vijf of tien kilometer, deels door het centrum van de stad. Ook is er een scholencompetitie voor basisschoolleerlingen.De Asser Stadsloop is live te volgen via onderstaande livestream. De stream duurt tot 17.00 uur.