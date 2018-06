Deel dit artikel:











Programma nacompetitie zondagvoetbal Programma nacompetitie zondagvoetbal (Foto: RTV Drenthe)

VOETBAL - Vandaag komen de zondagamateurs in actie in de nacompetitie voor promotie of tegen degradatie.

Het Asser Achilles 1894 stelt bij een zege of een 0-0 gelijkspel de finaleronde voor promotie naar de 3e divisie zeker.



Alcides is na de uitschakeling van Emmen de enige Drentse club die nog strijd in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse. Op eigen veld ontvangen de Meppelers in de tweede ronde Geldrop.



Maar er wordt veel meer gevoetbald in Drenthe vandaag. Hieronder het complete schema (en de rest van het programma voor de komende weken).



Derde divisie - Hoofdklasse

Tussen haakjes uitslag eerste wedstrijd

Be Quick 1887 - Gemert (0-2)

Quick 20 - Hollandia (1-1)

Achilles 1894 - Halsteren (1-1)

GOES - Silvolde (2-1)

Winnaars door naar finaleronde (ook weer dubbele ontmoeting)



Deze finaleronde ziet er als volgt uit:

winnaar Achilles 1894/Halsteren - winnaar Quick'20/Hollandia

winnaar Silvolde/Goes - winnaar Gemert/Be Quick 1887



Hoofdklasse - 1e klasse

A. Rood Wit - WVV

B. Hoogland - Longa'30

C. JOS/Watergraafsmeer - Chevremond

D. HVCV - DHC

E. VOC - BVC'12

F. Juliana'31 - DEM

G. SWZ Sneek - Rohda Raalte

H. Alcides - Geldrop



2e ronde

zondag 10 juni, 3e ronde:

I. winnaar B - winnaar A

J. winnaar C - winnaar D

K. winnaar F - winnaar E

L. winnaar H - winnaar G



finaleronde

17 juni:

winnaar L - winnaar K

winnaar I - winnaar J



1e klasse - 2e klasse

zondag 3 juni, 1e ronde:

1. Rolder Boys - Valthermond

2. LAC Frisia 1883 - Oerterp

3. Beilen - Hoogezand

4. Stadspark - Dedemsvaart



2e ronde

zondag 10 juni

A. winnaar 2 - winnaar 4

B. winnaar 1 - winnaar 3



finaleronde

zondag 17 juni

C. winnaar A - winaar B



2e klasse - 3e klasse

zondag 3 juni, 1e ronde:

1. GSAVV Forward - Oldemarkt

2. Amicitia VMC - Bolsward

3. Akkrum - Groninger Boys

4. Lewenborg - DIO Oosterwolde

5. Ruinerwold - Gieten

6. Emmeloord - LEO

7. Dalen - Veendam 1894

8. Annen - CEC



2e ronde

zondag 10 juni

A. winnaar 2 - winnaar 4

B. winnaar 1 - winnaar 3

C. winnaar 6 - winnaar 8

D. winnaar 5 - winnaar 7



finaleronde

zondag 17 juni

E. winnaar A - winnaar B

F. winnaar C - winnaar D



3e klasse - 4e klasse

3 juni, 1e ronde

1. Zwaagwesteinde - Warga

2. Dronrijp - Harlingen

3. Protos - FC Zuidlaren

4. HOC - Siddeburen

5. Westerwolde - OVC '21

6. De Blesse - Musselkanaal

7. Bakkeveen - Wijster

8. SV Bedum - UDIROS

9. Engelbert - Ruinen



finaleronde

zondag 10 juni

A. Read Swart - winnaar 1

B. TLC - winnaar 3

C. FVV - winnaar 9

D. Titan - winnaar 4

E. Oldeholtpade - winnaar 5

F. winnaar 2 - winnaar 8

G. winnaar 6 - winnaar 7



4e klasse - 5e klasse

3 juni, 1e ronde

1. Langweer - Oldeboorn

2. IJhorst - Gasselternijveen

3. Uffelte - Zwartemeerse Boys

4. DWZ - Zevenhuizen

5. THOS - Pekelder Boys

6. HHCombi - Groen Geel

7. Zandpol - RKO

8. Deinum - Zandhuizen



finaleronde

zondag 10 juni

1. winnaar 8 - ONB

2. Aengwirden - Stanfries

3. winnaar 4 - SVMH

4. Scheerwolde - winnaar 7

5. winnaar 6 - Alteveer

6. VIOS - winnaar 3

7. Wedde - Valther Boys

8. VWC - winnaar 1

9. winnaar 2 - BEW

10. FC Amboina - winnaar 5

(winnaars volgend seizoen in 4e klasse)