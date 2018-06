Tien tips over gedumpte vaten De Wijk, nog geen verdachten opgepakt

DE WIJK - Bij de politie zijn tien tips binnengekomen nadat gisteren vaten met gevaarlijke stoffen werden gevonden bij De Wijk.

De twintig vaten stonden in het bos aan de Schiphorsterweg naast een busje. Er kwam witte rook uit. Vier agenten kregen daardoor ademhalingsklachten en moesten voor controle naar het ziekenhuis.De politie is op zoek naar twee getinte mannen die in de buurt van het busje zijn gezien. Na een burgernetmelding kwamen tien tips binnen, maar die leidden nog niet tot de aanhouding van de mannen.De politie gaat ervan uit dat er drugsafval in de vaten zit. De twintig vaten en het busje zijn vannacht afgevoerd. Ook is de grond in het bos gedeeltelijk afgegraven. De herkomst van de vaten en het busje wordt onderzocht.