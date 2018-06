Deel dit artikel:











Nieuw festival Buspop in Emmen uitverkocht De bezoekers worden in Amerikaanse schoolbussen naar optredens gebracht (foto: Pixabay)

EMMEN - Het nieuwe muziekevenement Buspop in Emmen is uitverkocht. Het festival vindt op 13 oktober voor de eerste keer plaats.

Tijdens Buspop verzamelen de bezoekers zich in eetcafé Groothuis in Emmen en vervolgens worden ze in groepen met Amerikaanse schoolbussen naar verschillende locaties gebracht. Dat zijn Zalencentrum Melody in Barger-Oosterveld, Happerij De Linde in Sleen en Café Het Postkantoor in Nieuw-Amsterdam.



Na een optreden van 45 minuten gaan de bezoekers per bus naar de volgende locatie. Na drie optredens worden ze weer naar eetcafé Groothuis gebracht, waar een afterparty is.



Onder meer 5th Wheel en Timo de Jong treden op tijdens Buspop.