Eerste punten voor team Waninge in Mugello Steven Odendaal eindigde als vijftiende in Mugello(foto: RW Racing GP)

MOTORSPORT - De coureurs van het Drentse Grand Prix team van Roelof Waninge uit Dwingeloo hebben bij de Italiaanse wedstrijd in Mugello beiden punten behaald. De Amerikaan Joe Roberts eindigde als veertiende en de Zuid-Afrikaan Steven Odendaal kwam als vijftiende over de streep.

Het NTS RW Racing GP team komt dit jaar voor het eerst uit met Japanse motoren van het merk NTS en dat leverde in de eerste races van het seizoen veel hindernissen op. Hierdoor slaagden de coureurs er nog niet in om punten te scoren. In de laatste wedstrijd op Le Mans waren zowel Roberts als Odendaal dicht bij de punten, maar crashes verhinderden een goed resultaat.



Odendaal mocht op het glooiende circuit van Mugello starten vanaf de 25e positie, terwijl Roberts vanaf plaats 28 moest vertrekken. Door de moeilijke en warme omstandigheden telde de wedstrijd veel valpartijen en dat gaf de coureurs van team Waninge de kans om door te schuiven.



Uiteindelijk kwamen de twee teamgenoten elkaar tegen in de strijd voor de laatste punten. Hierbij trok Roberts aan het langste eind, en de talentvolle Amerikaan nam zodoende de veertiende plaats voor zijn rekening. De meer ervaren Odendaal was zodoende de vijftiende plaats toebedeeld.



De wedstrijd werd gewonnen door de Portugees Miguel Oliveira, die in een spannende slotfase Lorenzo Baldassarri en Joan Mir achter zich hield. De enige Nederlandse deelnemer Bo Bendsneyder kwam door technische problemen niet aan de finish.



In het kampioenschap staat Joe Roberts nu op de 25e plaats met 2 punten. Steven Odendaal staat één plaats lager op de 26e positie.



Het kampioenschap trekt nu door naar de Catalaanse Grand Prix op het circuit van Catalunya en daarna staat de Dutch TT van Assen op het programma.