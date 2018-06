Deel dit artikel:











Eindzege voor De Maar in Japanse rittenkoers Marc de Maar als winnaar van het eindklassement in Japan (foto: Twitter - Team UKYO)

WIELRENNEN - Marc de Maar uit Assen heeft het eindklassement van de Japanse rittenkoers Tour de Kumano op zijn naam geschreven. De Drentse renner, die uitkomt voor het Japanse team UKYO, had in de laatste etappe aan zevende plaats genoeg.

De Maar wist op zaterdag ook al tweede te worden in de etappe naar Kumano, maar in het klassement moest hij plaats nemen achter de Japanner Shotaro Iribe. Hij verloor in de slotetappe naar Taiji Hanto echter meer dan vijf minuten en viel volledig uit het klassement.



Junya Sano wist de slotetappe te winnen en De Maar eindigde op 26 seconden achterstand. Dit was voldoende om het klassement te winnen. Daarnaast waren ook de puntentrui en het bergklassement voor Drent.



De eerste etappe na de proloog werd opvallend genoeg afgelast na een valpartij in een tunnel na 39 kilometer koers. Hierbij raakte een middenberm beschadigd waar de renners meerdere keren langs moesten rijden en doordat deze schade niet hersteld kon worden, besloot de organisatie de rit af te gelasten.