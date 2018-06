Gewelddadige roofoverval bij Nijeveen blijft mysterie voor politie

NIJEVEEN/STEENWIJK - De politie heeft nog steeds geen idee wie de daders zijn van de gewelddadige roofoverval in Nijeveen, vandaag precies drie weken geleden. Het 38-jarige slachtoffer uit Steenwijk overleefde de aanslag op zijn leven ternauwernood.

"Het onderzoek loopt nog, maar er is nog geen zicht op een verdachte", zegt een woordvoerder van de politie Oost-Nederland. Op zondag 13 mei om drie uur 's ochtends rijdt een donkere auto het slachtoffer klem bij de carpoolplaats onderdaan de afslag Steenwijk-Zuid van rijksweg A32.Twee in het zwart geklede gemaskerde mannen stapten bij het slachtoffer in en dwingen hem naar de Spoorbaanweg te rijden, een verlaten landweggetje met aan weerszijde weilanden.De overvallers blinddoeken het slachtoffer en dwingen hem zijn geld af te geven, ook wordt de auto van het slachtoffer doorzocht. Een derde dader wacht ondertussen waarschijnlijk in de auto waarmee de Steenwijker is klemgereden.Voor de criminelen de benen nemen, steken ze de auto van hun weerloze slachtoffer in brand. De Steenwijker weet op tijd te ontsnappen, maar loopt wel brandwonden op aan zijn arm. Of hij een toevallig slachtoffer was of dat de daders het echt op hem voorzien hadden, is nog niet duidelijk."Zes mensen hebben zich gemeld met informatie", aldus de politiewoordvoerder. Een team van rechercheurs onderzoekt de tips die zijn binnengekomen. "Tot nu toe weet de politie niet in welke hoek ze de verdachte moet zoeken, dus mochten er mensen zijn die informatie hebben dan horen we dat graag."