Zus regelt lange stoet tractoren voor ziek broertje De ernstig zieke Frits Pronk lacht weer na verrassing zus: een tractoroptocht. Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret Vele vrienden met vijftien tractoren deden mee. Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret

BOVENSMILDE - Wat kan je doen om je ernstig zieke broertje weer te laten lachen? Sjanine Pronk uit Bovensmilde wist het direct: een tractoroptocht. Dwars door Bovensmilde.

Geschreven door Marjolein Lauret



De 16-jarige Frits heeft kanker. "Hij wordt niet meer beter", zegt zijn oudere zus Sjanine.

"Dit weekend heeft hij weer chemokuren gehad waar hij behoorlijk ziek van is."



Vijftien tractoren

Om twee uur verzamelen vijftien tractoren en dubbel zoveel vrienden van Frits en Sjanine op de Meesterswijk, enkele honderden meters van het ouderlijk huis van de zieke Frits.

"Dit doet me echt wat", zegt een emotionele Sjanine. "Iedereen wil helpen; van verkeersregelaars en sponsoren tot vrienden en familie. Echt heel bijzonder."



Sjanine legt aan iedereen uit wat de bedoeling is. "We rijden vlak achter elkaar. Bij ons huis moet je je zwaailichten aandoen en toeteren. Trek alles uit de kast wat je hebt."



Bijzonder aandenken

Dan vertrekt de luid toeterende stoet richting Bovensmilde. Voor het huis van Frits is het een hels kabaal wanneer de optocht stopt.

Een verbaasde Frits komt naar buiten. Hij laat het op zich inwerken. "Dit is wel heel speciaal. Echt een bijzonder aandenken."



Menig fietser, wandelaar en automobilist blijft kijken wanneer de stoet, met Frits voorop, weer op gang komt. Hij kijkt achterom, zwaait naar zijn vrienden die volgen. Frits lacht...