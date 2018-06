Deel dit artikel:











Alcides mag na late zege blijven hopen op promotie naar Hoofdklasse Alcides mag door in de nacompetitie na een 1-0 zege op Geldrop (foto:RTV Drenthe/ Ger Hensen)

VOETBAL - Eersteklasser Alcides heeft nog twee overwinningen nodig om te promoveren. De Meppelers waren in de tweede ronde van de nacompetitie nipt te sterk voor Geldrop: 1-0. Een late treffer van Ryan Luyckx was goud waard.

Voor Alcides was de overwinning zeer welkom om het seizoen niet als een nachtkaars uit te laten gaan. Het elftal van trainer Wilko Niemer greep vorige maand in de eerste klasse F naast de gewenste titel. Concurrent Hoogeveen ging in de voorlaatste speelronde met het kampioenschap aan de haal.



Bovendien zag Alcides een finaleplek in de noordelijke districtsbeker aan de horizon verdwijnen. Op eigen veld werd in de halve eindstrijd na penalty's verloren van Urk.



Teleurstellend

Geldrop, dat in de eerste ronde van de nacompetitie ruim won bij Bekkerveld (2-6), bleek allerminst een hapklare brok voor Alcides. In een teleurstellende eerste helft wist de Drentse formatie de Noord-Brabantse opponent nauwelijks aan het wankelen te krijgen.



Pas na de pauze drong Alcides serieus aan, al liet de beloning lang op zich wachten. In de 84ste minuut schoot Luyckx raak na een assist met het hoofd van Jermain Wobbes.



ROHDA Raalte

Door die treffer blijft Alcides, na de uitschakeling van vv Emmen, de enige Drentse club die deze voetbaljaargang nog kans maakt op promotie naar de Hoofdklasse. In de derde ronde wacht op eigen veld een confrontatie met ROHDA Raalte, dat in een uitwedstrijd SWZ Sneek uitschakelde (1-2).