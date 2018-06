CEC heeft aan één doelpunt genoeg tegen Annen

VOETBAL - Door met 1-0 te winnen van Annen heeft CEC zich geplaatst voor de 2e ronde van de nacompetitie. Het beslissende doelpunt viel in de veertiende minuut. Marc Timmer werd de mtachwinner.

De middenvelder van de club uit Emmer Compascuum schoot vanaf de penaltystip raak.Annen begon erg nerveus aan de wedstrijd en kwam in de beginfase niet verder dan het spelen van de lange bal. Dat had mede te maken met het feit dat de gasten vroeg druk gingen zetten. Na veertien minuten was het al raak. Een steekpass van een CEC-aanvaller werd binnen de zestien meter met de hand gespeeld door verdediger Danny Weiss. De toegekende strafschop werd feilloos binnen geschoten door Marc Timmer (0-1). De gasten hadden daarna de voorsprong verder kunnen uitbouwen, maar zowel Michel Kingma als Marc Timmer hadden geen geluk met de hun geboden kansen. Pas na een half uur kreeg Annen meer vat op de wedstrijd en kreeg het ook kansen. Een kopbal van Danny Weiss werd van de doellijn gehaald en een inzet van Jaap Jan Mulder belandde in de handen van keeper Gerben Springer.In de tweede helft nam Annen direct het initiatief en drong de gasten steeds verder terug. CEC moest zich in die fase beperken tot de counter, maar was daarin niet bijster gelukkig. Pas tien minuten voor het einde leverde het offensief van de thuisclub de eerste grote kans op. Een kopbal van dichtbij van Dolf Nijborg werd op de doellijn gepakt door de uitstekend keepende Gerben Springer, die samen met centrale verdediger Tom Rengers tot de uitblinkers behoorde bij CEC. Enkele minuten later kreeg Egbert Mulder de kans op de gelijkmaker, maar zijn kopbal ging net naast. De laatste kans was voor Wouter Tilman, maar ook zijn inzet ging over het doel.In de slotfase werden zowel de trainer van CEC, Erwin van Oosten, als zijn assistent, Dennis Kruise, door scheidsrechter Boerema weggestuurd wegens commentaar op de leiding.Door deze overwinning speelt CEC nu in de 2e ronde van de na-competitie tegen Emmeloord, dat met 5-2 te sterk was voor LEO. Deze wedstrijd wordt op zondag 10 juni gespeeld in Emmeloord. De winnaar van dat duel speelt dan op zondag 17 juni in de finale van de na-competitie tegen de winnaar van het duel Ruinerwold / Dalen voor promotie naar de 2e klasse.