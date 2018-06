Uitslagen en programma nacompetitie zondagvoetbal

VOETBAL - De nacompetitie voor het zondagvoetbal heeft opnieuw zijn slachtoffers en overwinnaars opgeleverd. Achilles 1894 werd op strafschoppen uitgeschakeld door Halsteren en maakt geen kans op promotie naar de derde divisie. Ook Rolder Boys verloor en degradeert uit de eerste klasse.

Daarentegen waren onder andere Alcides, Valthermond en Beilen de grote winnaars van de dag.Hieronder staan alle uitslagen van de nacompetitie voor de zondagclubs en het nieuwe programma:Tussen haakjes uitslag eerste wedstrijdBe Quick 1887 - Gemert (0-2) 5-0Quick 20 - Hollandia (1-1) 2-1Achilles 1894 - Halsteren (1-1) 0-0 (Halsteren wint op penaltys)GOES - Silvolde (2-1) 1-1Winnaars door naar finaleronde (ook weer dubbele ontmoeting)Deze finaleronde ziet er als volgt uit:Halsteren - Quick'20Goes - Be Quick 1887A. Rood Wit - WVV 1-0B. Hoogland - Longa'30 1-0C. JOS/Watergraafsmeer - Chevremond 5-3D. HVCV - DHC 3-1E. VOC - BVC'12 4-3F. Juliana'31 - DEM 0-2G. SWZ Sneek - Rohda Raalte 1-2H. Alcides - Geldrop 1-0Winnaars naar de volgende rondezondag 10 juni, 3e ronde:I. Hoogland - Rood WitJ. JOS/Watergraafsmeer - HVCVK. DEM - VOCL. Alcides - Rohda Raaltefinaleronde 17 juni:winnaar L - winnaar Kwinnaar I - winnaar J1. Rolder Boys - Valthermond 1-22. LAC Frisia 1883 - Oerterp 5-5 (LAC Frisia wint op penaltys)3. Beilen - Hoogezand 2-2 (Beilen wint op penaltys)4. Stadspark - Dedemsvaart 2-2 (SC Stadspark wint op penaltys)zondag 10 juni, 2e ronde:A. LAC Frisia 1883 - StadsparkB. Valthermond - Beilenzondag 17 juni, finale:C. winnaar A - winaar B1. GSAVV Forward - Oldemarkt 1-22. Amicitia VMC - Bolsward 3-23. Akkrum - Groninger Boys 3-04. Lewenborg - DIO Oosterwolde 5-05. Ruinerwold - Gieten 2-06. Emmeloord - LEO 5-27. Dalen - Veendam 1894 3-28. Annen - CEC 0-1zondag 10 juni, 2e ronde:A. Amicitia VMC - LewenborgB. Oldemarkt - AkkrumC. Emmeloord - CECD. Ruinerwold - Dalenzondag 17 juni, finale (winnaars volgend jaar in 2e klasse):E. winnaar A - winnaar BF. winnaar C - winnaar D1. Zwaagwesteinde - Warga 0-22. Dronrijp - Harlingen 5-23. Protos - FC Zuidlaren 3-04. HOC - Siddeburen 0-35. Westerwolde - OVC '21 2-2 (OVC'21 wint op penaltys)6. De Blesse - Musselkanaal 3-57. Bakkeveen - Wijster 2-48. SV Bedum - UDIROS 1-29. Engelbert - Ruinen 1-2zondag 10 juni, finales:A. Read Swart - WargaB. TLC - ProtosC. FVV - RuinenD. Titan - SiddeburenE. Oldeholtpade - OVC'21F. Dronrijp - UDIROSG. Musselkanaal - Wijster1. Langweer - Oldeboorn - afgelast2. IJhorst - Gasselternijveen 1-23. Uffelte - Zwartemeerse Boys 4-34. DWZ - Zevenhuizen 0-25. THOS - Pekelder Boys 4-56. HHCombi - Groen Geel 0-17. Zandpol - RKO 1-68. Deinum - Zandhuizen 1-0winnaars van deze wedstrijden gaan naar finaleronde, ook weer 1 wedstrijd, op 10 juni. Deze finaleronde ziet er als volgt uit:1. Deinum - ONB2. Aengwirden - Stanfries3. Zevenhuizen - SVMH4. Scheerwolde - RKO5. Groen Geel - Alteveer6. VIOS - Uffelte7. Wedde - Valther Boys8. VWC - winnaar 19. Gasselternijveen - BEW10. FC Amboina - Pekelder Boys(winnaars volgend seizoen in 4e klasse)