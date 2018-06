Deel dit artikel:











Olfert Molenhuis wint 10e editie Asser Stadsloop De start van de 10 kilometer (foto: RTV Drenthe/Jordi Smit)

ATLETIEK - Olfert Molenhuis heeft vanmiddag voor eigen publiek de jubileumeditie van de Asser Stadsloop op zijn naam geschreven. De Assenaar legde de 10 kilometer af in een tijd van 32 minuten en 57 seconden.

Een kleine minuut achter Molenhuis finishte Hoogevener Jef Poelman als tweede. Een andere favoriet en voormalig winnaar, Assenaar Adriaan Fransen, liep naar de vierde plaats.



Succesvolle middag

Het was een succesvolle middag voor de thuislopers. Op de 5 kilometer was namelijk de in Assen geboren Maarten Hindriks de beste. Hij was met een tijd van 16.13 veel sneller dan de nummer twee Stephan Schriemer, eveneens een Assenaar.



Bij de vrouwen ging de overwinning op de 10 kilometer naar Sariena Evertsz, afkomstig uit Delfzijl. Zij was de snelste in een tijd van 42 minuten en 42 seconden. De snelste vrouw op de 5 kilometer was Marije Hulzebos uit Groningen. Zij deed er 18 minuten en 34 seconden over.