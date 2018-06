Eens een Darper, altijd een Darper

DARP - Feest in Darp dit weekend. Het dorp bestaat 70 jaar. Een bomvol dorpshuis De Stobbe ziet zaterdag hoe het boek 'Trots op Darp' het licht ziet, kijken naar een film over het dorp en wisselen verhalen met elkaar uit.

Men moest gewoon weg Wim van der Wijk

Je zag er uit als een krentenbrood van de vlooien Klaasje Baaiman