Rolder Boys degradeert na nederlaag tegen Valthermond

VOETBAL - Rolder Boys is, na een 1-2 nederlaag tegen Valthermond, gedegradeerd uit de 1e klasse. Door de overwinning houdt Valthermond zicht op promotie naar dezelfde klasse.

De wedstrijd werd op het tweede veld van Rolder Boys gespeeld, omdat het hoofdveld gespaard wordt voor de oefenwedstrijden tegen FC Emmen en FC Groningen.De gasten begonnen sterker aan de wedstrijd en kwamen al vroeg, door treffers van Edwin Drenth en Alwin Braakman op een 0-2 voorsprong.Vlak nadat Ferdi Hidding de 1-2 aansluitingstreffer had gemaakt, moest Rolder Boys verder met een man minder. Jasper Kroon ontving twee keer geel en kon al in de eerste helft de kleedkamer opzoeken.Zoals wel vaker ging de ploeg met een man minder beter spelen en in de tweede helft kreeg de ploeg van trainer Jan Korte de beste kansen, maar zoals al vaker dit seizoen ging Rolder Boys slordig met de kansen om. Valthermond kreeg kansen in de counter, maar vaak was de laatste pass niet goed, zodat het tot het einde spannend bleef. In de slotfase miste invaller Danny Hingstman nog een grote kans, zodat de ploeg uit Rolde degradeert. Valthermond neemt het, volgende week, in de tweede ronde op tegen Beilen