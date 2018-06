Een overzicht: de nacompetitie van de 1e- tot en met de 5e klasse

VOETBAL - In de nacompetitie van het zondagvoetbal was er voor Drentse clubs genoeg te vieren. Zo won Beilen op weg naar de eerste klasse na een spannende strafschoppenserie van Hoogezand en zijn Ruinerwold en Dalen een ronde verder in de strijd om een plek in de tweede klasse.

De uitzending van Onze Club, die geheel in het teken staat van de nacompetitie

Uitslagen en programma nacompetitie zondagvoetbal

Alcides mag na late zege blijven hopen op promotie naar Hoofdklasse

CEC heeft aan één doelpunt genoeg tegen Annen

Rolder Boys degradeert na nederlaag tegen Valthermond

Beilen probeert vanuit de tweede klasse de stap naar de eerste klasse te maken, en de eerste horde daarin was Hoogezand. In de eerste minuut kreeg de thuisploeg al een grote kans die onbenut bleef en na een kwartier spelen kwam Beilen op voorsprong door een kopgoal van Koen Hollemans uit een vrije trap van Frank Polman.Vlak na de tweede helft werd het spel stilgelegd nadat een speler van Beilen een forse wond in zijn arm opliep. Hij moest met zijn arm in een mitella op e brancard worden afgevoerd.Na tien minuten onderbreking werd het spel hervat. Een kwartier voor tijd maakte Hoogezand plotseling de gelijkmaker, waardoor de wedstrijd de verlenging in ging. Al na vijf minuten in deze verlenging zette Bertus Wolters zijn ploeg opnieuw op voorsprong. Opnieuw kwam Hoogezand in de slotfase langszij en dus moesten strafschoppen een winnaar bepalen.Beilen was in deze strafschoppenserie foutloos, terwijl Hoogezand de vierde bal mis schoot. Wolters maakte een eretreffer en besliste de serie op 5-3. Hierdoor gaat Beilen door naar de volgende ronde in de nacompetitie en daarin komen ze uit tegen Valthermond, dat vandaag won van Rolder Boys.In de nacompetitie voor een plaats in de tweede klasse speelde Ruinerwold een wedstrijd om lijfsbehoud tegen Gieten dat graag zou willen promoveren. Ruinerwold bleek de bovenliggende partij en door twee treffers van Ewout Kleene won zijn ploeg met 2-0. Bij de beslissende treffer van Kleene leek hij hands te maken, maar de scheidsrechter keurde het doelpunt, tot ontevredenheid bij Gieten, toch goed.Ruinerwold gaat door de overwinning door naar de volgende ronde, waarin het uitkomt tegen Dalen. Deze derdeklasser speelde een spannende pot tegen Veendam 1894 die de Drentse ploeg met 3-2 wist te winnen.LEO kwam er in de wedstrijd tegen Emmeloord niet aan te pas. De Assenaren gingen met 5-2 onderuit en werden daarmee uitgeschakeld voor de volgende ronde.Vijf Drentse clubs maakten nog aanspraak op een plaats in de derde klasse en daar zijn nog drie van over. HOC uit Odoorn verloor met 0-3 van Siddeburen en blijft zodoende in de vierde klasse spelen.Ook FC Zuidlaren haalde de volgende ronde niet door een 3-0 nederlaag tegen Protos uit Coevorden. Hierdoor degradeert Zuidlaren naar de vierde klasse en gaat Protos door.Derdeklasser Wijster had daarentegen geen enkel probleem met vierdeklasser Bakkeveen. Met een score van 2-4 ging de overwinning naar Wijster. De wedstrijd tussen de twee vierdeklassers Engelbert en Ruinen werd met 1-2 in het voordeel van Ruinen beslist.Protos is in de volgende ronde geloot tegen TLC uit Leek, Ruinen speelt tegen FVV uit Foxhol en Wijster wordt geplaatst tegen Musselkanaal. Titan uit Nieuw Weerdinge was al geplaatst en krijgt Siddeburen als tegenstander.Gasselternijveen was de grote winnaar in de wedstrijd tegen IJhorst. In een spannende pot was de stand na 120 minuten spelen nog altijd 1-1. Pas in de blessuretijd van de verlenging scoorde Gasselternijveen de belangrijke 2-1 en plaatste zich voor de volgende ronde waarin de ploeg uitkomt tegen het al geplaatste BEW uit Vledder.Ook Uffelte heeft zich geplaatst voor de volgende ronde. Tegen Zwartemeerse Boys won de thuisploeg met 4-3. Grote man aan de kant van de thuisclub was Rik Wever met drie treffers. Door de zege speelt Uffelte volgende week tegen VIOS uit Oosterhesselen om een plaats in de vierde klasse.HHCombi uit Hooghalen en Zandpol wisten allebei niet te winnen. HHCombi ging met 0-1 onderuit tegen Groen Geel en Zandpol verloor met 1-6 van RKO. Beide ploegen blijven hierdoor in de vijfde klasse.