Droom Achilles 1894 spat uiteen na strafschoppenserie

VOETBAL - Achilles 1894 speelt ook volgend seizoen in de Hoofdklasse. De ploeg van trainer Paul Weerman was heel dichtbij de finale van de nacompetitie voor een plek in de 3e divisie, maar verloor na strafschoppen van RKSV Halsteren.

"Dat is balen, want we waren er dichtbij. Ik vond Halsteren de betere ploeg, maar ik had niet het idee dat zij ooit zouden scoren. Helaas konden wij vandaag in aanvallend opzicht te weinig. Natuurlijk hoop je dan dat het kwartje de goede kant opvalt in de strafschoppenserie, maar helaas was dat niet het geval", aldus Achilles 1894-trainer Paul Weerman.De eerste twintig minuten op sportpark Marsdijk waren vergelijkbaar met de beginfase in Noord-Brabant afgelopen donderdag (1-1). RKSV Halsteren zocht de aanva, kreeg legio kansen, maar slaagde er niet in om Achilles -doelman Morten Otto te passeren. De sterke doelman van de thuisclub redde op inzetten van de snelle Jurik Zimmerman en Sam van de Kreeke.De thuisclub gokte net als in de heenwedstrijd op de omschakeling, maar dat plannetje lukte in het eerste bedrijf nauwelijks. De ploeg van trainer Paul Weerman, wederom zonder drie geblesseerde en twee vakantievierende basisspelers, probeerde het wel maar was vrij machteloos. Stan Haanstra was onzichtbaar en ook Jean Pierre N'Gouan was minder dwingend dan afgelopen donderdag.Toch was diezelfde N"Gouan na rust het dichtst bij een treffer. Zijn eerste inzet, een slap schotje, ging nog naast maar zijn tweede poging (een hard schot vanaf tien meter) werd stijlvol gekeerd door Halsteren-doelman Arien Pietersma.De wedstrijd kabbelde richting het eind. Halsteren leek het balbezit belangrijker te vinden dan scoren en het lage tempo was bij lange na niet voldoende om Achilles 1894 te doen wankelen. Een oliedomme rode kaart van Tim Migchelsen (de verdediger ging na een overtreding op het bovenbeen van Zimmerman staan) leek de thuisclub meer in problemen te brengen, maar ook tegen tien man kwam er niet meer vuur in het spel van de gasten.In de eerste helft van de verlenging testte invaller Josimar Pattinama Morten Otto nog een keer en schoot Jeroen Beerendonk, via een Achilles-been, net naast. In de tweede helft was de thuisclub nog één keer dichtbij na een vrije bal van Wouter van der Molen, maar gescoord werd er niet.Penalties moesten de beslissing brengen en Achilles 1894 startte met een morele opsteker toen Otto de eerste strafschop keerde. Maar die opsteker veranderde snel in een mentale tik toen Stijn Bosma de eerste strafschop voor de thuisclub miste. Daarna schoten beide ploegen vijf penalties raak en was het de beurt aan Julian van de Kreeke. De invaller van Halsteren scoorde, de 5-6, waarna Joost Bosma moest aanleggen. Net als zijn broer zag Joost zijn inzet gekeerd worden door Pietersma die zo de held van Halsteren werd: eindstand na strafschoppen 5-6.de strafschoppenserie