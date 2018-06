Deel dit artikel:











Auto slaat over de kop op A28 De auto sloeg over de kop (foto: persbureau Meter)

DE WIJK - Op de A28 tussen Zuidwolde en De Wijk is een auto over de kop gevlogen. De linkerrijstrook was enige tijd gestremd.

De brandweer heeft de bestuurder uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.