Bekijk hier: de uitzending van Onze Club

VOETBAL - Tien Drentse kampioenen telde het amateurvoetbal in het afgelopen seizoen, maar er komen meer clubs uit onze provincie in aanmerking voor promotie. Dat moet dan gebeuren in de nacompetitie, het heerlijke toetje na de reguliere competitie.

Droom Achilles 1894 spat uiteen na strafschoppenserie

Alcides mag na late zege blijven hopen op promotie naar Hoofdklasse

Rolder Boys degradeert na nederlaag tegen Valthermond

HZVV degradeert na één seizoen weer uit Hoofdklasse

Geen promotie voor De Weide na verlies in Leeuwarden

Onze Club staat de komende weken volledig in het teken van die nacompetitie, met vanavond vijf duels: Achilles 1894 - RKSV Halsteren, Alcides - Geldrop, Rolder Boys - Valthermond, HZVV - Montfoort en Leeuwarder Zwaluwen - De Weide.Achilles 1894 speelde vandaag de return in de eerste ronde van de nacompetitie voor een plek in de 3e divisie. Afgelopen donderdag werd er in Noord-Brabant met 1-1 gelijkgespeeld tegen RKSV Halsteren. Vanmiddag was op sportpark Marsdijk de return. De winnaar plaatst zich voor de finale.Alcides wil volgend seizoen dolgraag weer de Meppeler derby spelen tegen buurman MSC, maar moet dan drie rondes zien te winnen in de nacompetitie. Vandaag kon de formatie van trainer Wilko Niemer de eerste stap zetten, op eigen veld tegen Geldrop.Rolder Boys vecht tegen degradatie uit de 1e klasse F, terwijl Valthermond (de winnaar van de eerste periode in de 2e klasse L, graag wil promoveren naar die eerste klasse. Vanmiddag stonden beide ploegen tegenoverelkaar op veld 2 in Rolde. De winnaar gaat door, voor de verliezer is het seizoen over en uit.HZVV kende een prima eerste seizoenshelft, leek zich dit jaar ook te handhaven, maar door een mindere tweede halfjaar kon de ploeg van trainer Gert van Duinen de nacompetitie niet meer ontlopen. Gistermiddag speelde HZVV in de eerste ronde om Hoofdklassebehoud veilig te stellen tegen Montfoort.De Weide kende een sterkte tweede seizoenshelft en plaatste zich knap voor de nacompetitie in de 2e klasse J. Voor een plek in de eerste klasse moest in de eerste ronde van de nacomptetitie gewonnen worden Leeuwarder Zwaluwen, een ploeg die op een haar na de titel in de 2e klasse I misliep.