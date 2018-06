FC Emmen zoekt financiële steun bij provincie

VOETBAL - FC Emmen heeft een verzoek ingediend bij de provincie Drenthe om financiële steun voor het upgraden van het huidige stadion. Dat zegt Wim Beekman, de directeur van de Drentse club.

Het zou ook fijn zijn dat we koffie kunnen zetten en de wc's kunnen doorspoelen op het moment dat het hoofdveld gesproeid wordt. Wim Beekman, directeur FC Emmen