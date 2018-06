Stelling: Drenthe moet geld uittrekken voor FC Emmen

EMMEN - Modernere toegangspoortjes bij stadion de Oude Meerdijk, betere beveiliging rondom het uitvak en een nieuwe geluidsinstallatie. Dat zijn drie wensen van het bestuur van FC Emmen om het stadion klaar te maken voor de eredivisie.

Om dit te realiseren hoopt de club op steun van de provincie . Gedeputeerde Cees Bijl liet eerder al weten dat de kersverse eredivisieclub op die steun kan rekenen