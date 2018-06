​Drentse ziekenhuizen in de zwarte cijfers; Treant blijft wat achter

ASSEN - Treant Zorggroep heeft dankzij de care-afdeling een winst geboekt van 400.000 euro over 2017.

Deze afdeling boekte ruim 5,6 miljoen euro winst: net voldoende om het verlies van ruim 5,2 miljoen euro bij de drie Treant-ziekenhuizen ongedaan te maken. De care-afdeling bestaat uit zeventien woonwijkcentra en richt zich op verpleging, verzorging en revalidatie.Ook in 2016 kwam Treant net in de zwarte cijfers uit dankzij de care-tak van de zorggroep.De andere Drentse ziekenhuizen doen het een stuk beter dan Treant. Het Zwolse Isala Ziekenhuis, waar het Diaconessenhuis in Meppel onder valt, maakte ruim 4,1 miljoen euro winst. Het Wilhelmina Ziekenhuis boekte een winst van een kleine 3,8 miljoen euro.