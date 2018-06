Deel dit artikel:











Emmenaar krijgt werkstraf voor mishandeling van zijn vrouw en kinderen Een Emmenaar krijgt 120 uur werkstraf voor mishandeling van zijn gezin (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - Een 41-jarige man uit Emmen moet voor de mishandeling van zijn vrouw en kinderen een werkstraf van 120 uur uitvoeren.

De mishandeling kwam aan het licht toen een buurman twee dochters van de Emmenaar aan de deur kreeg. Het oudste meisje had een paar tanden gebroken en er kwam bloed uit haar mond. De buurman belde daarom 112.



Paniek

In de woning van de Emmenaar troffen agenten zijn vrouw en kinderen aan. Zij waren volledig in paniek. De vrouw had een gekneusde hand doordat ze met een stuk hout op haar handen was geslagen. Ook de zoon van de vrouw was gewond. Hij probeerde zijn moeder te helpen en raakte met zijn vader in gevecht.



Ontkent

De man had gedronken. Hij ontkent de mishandelingen. Hij woont inmiddels ergens anders en heeft een locatieverbod. De Emmenaar is niet eerder veroordeeld.