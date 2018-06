Deel dit artikel:











Vier maanden cel voor Hoogevener met wapens De man uit Hoogeveen had een revolver, gaspistool en vlindermes in huis (foto: Pixabay.com)

HOOGEVEEN - Een 35-jarige man uit Hoogeveen moet vier maanden de cel in, omdat hij wapens in huis had.

Na een tip namen agenten een kijkje in de woning. Ze vonden onder meer een revolver, gaspistool, munitie en een vlindermes. De man wilde geen verklaring afgeven en zei tegen de agenten. "Ik doe mijn verhaal bij de rechter."



Dat kwam er alleen niet van, want de man verscheen niet tijdens de behandeling van de zaak. De Hoogevener is vaker veroordeeld voor wapenbezit. Daarom moet hij nu een poosje de cel in.