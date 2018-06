Deel dit artikel:











Zeldzame Zuid-Amerikaanse vogel voor het eerst in Nederland: 'Mooi om hem hier in Erica te hebben' Trogons komen uit Zuid-Amerika en zijn erg zeldzaam (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

ERICA - Een primeur voor de vogelopvang in Erica. Daar zitten sinds kort twee zeldzame trogons. Voor het eerst in de geschiedenis is die vogel in Nederland.

Geschreven door Janet Oortwijn

"Ze zijn heel zeldzaam", zegt Michel van der Plas van World of Birds in Erica. "We moesten wel goed uitzoeken hoe we met zo'n vogel om moeten gaan, omdat er in dierentuinen ook weinig ervaring mee is opgedaan."



Gesmokkeld

De vogel is eigenlijk niet in Europa te vinden, aldus Van der Plas. "Er zijn twaalf vogels in beslag genomen, ergens in Europa, die zijn gesmokkeld. Ik mag niet zeggen waar dat gebeurd is. Er zijn twee van overleden en vijf koppels zijn verdeeld over drie locaties. Daar hebben wij er twee van." De andere koppels zijn naar dierentuinen in Frankrijk en Engeland gebracht.



Maar de vogelliefhebbers in Nederland hebben pech, want de vogelopvang in Erica is niet open voor publiek. Naast de gekraagde trogon is in Erica ook een Cubaanse trogon opgevangen. "De gekraagde soort is bruiner. De Cubaanse soort is wat kleurrijker en heeft rodere vlekken."



Trots van Peru

De trogons zijn verwant de quetzal. "Dat is de nationale vogel van Peru", zegt Van der Plas. "De meeste mensen kennen die wel en als vogelliefhebber móét je die in Zuid-Amerika gezien hebben. Dit is een nauwe verwant, maar dan met iets minder uitbundige kleuren."



De Ericase trogons in Erica hoeven niet te klagen om belangstelling. "Veel dierentuinen hebben al aangegeven interesse te hebben. Maar ze blijven voorlopig hier. Het is mooi om ze hier te hebben, ook al is de voorgeschiedenis minder prettig." Van der Plas wil gaan kweken met de zeldzame vogels. "We gaan niet voor het geld, maar voor de vogel. Als er meer van komen, zijn ze minder interessant voor smokkelaars."



De opvang verwacht niet dat dit broedseizoen al jonge trogrons gaat opleveren. "We zitten middenin het broedseizoen, dus we gaan uit van volgend jaar."