Het nieuws in een minuut: 4 juni In de nieuwsminuut onder meer aandacht voor eventuele steun voor FC Emmen (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut van maandag 4 juni gaat het over het verzoek van FC Emmen om financiële steun van de provincie te krijgen. Het stadion kan volgens de club wel een upgrade gebruiken.

Verder heeft de papegaaienopvang in Erica een primeur met een bijzondere vogel. En een andere vogel, de Wulp, krijgt hulp. En dat blijkt te helpen want er zijn jongen geboren.