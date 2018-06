Deel dit artikel:











Muzieklijst Harry's Blues zondag 3 juni 2018

Dany Franchi werd in 1990 in Genoa, Italië geboren en hij wordt beschouwd als één van de beste jonge blues talenten van dit moment. Na zijn muziekopleiding in Milaan werd hij in 2009 lid van de populaire band Zibba & Almalibre. In 2010 won Dany als grootste jong bluestalent in Italië de Blues For Youth Award. In 2011 vormde hij de Dany Franchi Band en in 2012 verscheen hun debuutalbum Free Feeling. Met alle concerten en tournees trok hij de aandacht van producer en gitarist Anson Funderburgh, bekend van The Fabulous Thunderbirds. Hij overtuigde Dany om naar de USA te verhuizen en om daar samen aan een album te werken. De ambitieuze Dany Franchi moest daar niet lang over nadenken en trok naar de Verenigde Staten. Het resultaat van die samenwerking is het album Problem Child dat vorige m,aand is verschenen.