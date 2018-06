Staatssecretaris over chroom-6: Defensie is tekort geschoten, dat spijt me

COEVORDEN/TER APEL - Defensie komt met een collectieve regeling voor mensen die ziek zijn geworden door het werk met kankerverwekkende verf waar chroom-6 in zat. Dat werd vanmiddag bekend bij de presentatie van een rapport naar het gebruik van de verf.

Defensie is aansprakelijk voor de gezondheidsklachten die medewerkers hebben opgelopen bij het werken met kankerverwekkende chroom-6-verf. Volgens het rapport wist het ministerie van de schadelijke effecten van de verf, maar werd die kennis niet gedeeld met werknemers en bedrijfsartsen. Ook zorgde Defensie niet voor een veilige werkplek of afdoende beschermingsmaatregelen."We onderkennen daarbij dat geld de kwaliteit van je leven beter kan maken, maar je wordt er niet beter van", zegt voorzitter Ruud Vreeman van de commissie die het onderzoek leidde. "In de regeling zit ook een vorm van erkenning, waar slachtoffers belang aan hechten."Vanmiddag werd een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gepresenteerd in Den Haag. Het onderzoek richtte zich op het gebruik van kankerverwekkende verf met chroom-6 bij onderhouds- en opslaglocaties van de NAVO, waar onder andere Amerikaanse legervoertuigen werden opgeknapt. "De schadelijke werking was al bekend voor deze zogenoemde POMS-sites midden jaren 80 opengingen", zegt Ronald van der Graaf van het RIVM.De commissie die het onderzoek leidde heeft geprobeerd met zoveel mogelijk partijen om tafel te gaan. "De medewerkers hebben ons hun vragen gesteld, maar we hebben ook indringende verhalen gehoord over de werkomstandigheden", zegt Ronald van der Graaf van het RIVM.De chroom-6 geeft bepaalde soorten verf een roestwerende werking. De stof komt vrij bij het spuiten van de voertuigen en bij het verwijderen van oude verflagen. Onder meer in Coevorden en Ter Apel waren POMS-sites gevestigd.De werkzaamheden met de verf kunnen onder meer longkanker en maagkanker veroorzaakt hebben. Van een aantal andere ziektes is niet aangetoond dat ze worden veroorzaakt door chroom-6."Dit onderzoekt raakt de krijgsmacht", aldus staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. "Defensie is tekort geschoten, dat spijt mij." Defensie neemt alle aanbevelingen van de commissie over. De bedragen variëren van 5.000 tot 40.000 euro boven op een vergoeding van zo'n 4.000 euro. Wel wordt rekening gehouden met de duur van de blootstelling aan chroom-6 en of de ziekte volgens het RIVM veroorzaakt kan zijn door de kankerverwekkende verf.Hoewel de uitkomsten positief lijken voor de slachtoffers, ziet letselschade-expert Yme Drost uit Hengelo het toch nog somber in. "Ik schat dat zo'n 80 procent van de slachtoffers die ik bijsta buiten de boot valt, omdat er onvoldoende bewijs is dat hun ziekte is veroorzaakt door chroom-6." Drost denkt dat hen daarom niets anders rest dan een gang naar de rechter, om toch in aanmerking te komen voor een schadevergoeding.