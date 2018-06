OM eist vier jaar cel tegen internetoplichter

LEEUWARDEN - De officier van justitie heeft vandaag vier jaar cel geëist tegen een 37-jarige man uit Sneek die wordt verdacht van grootschalige online-oplichting en identiteitsfraude.

Tijdens de zitting vorige maand bekende de internetoplichter de grootschalige online-oplichting. Onder de slachtoffers waren zeker zeventien Drente n De ICT-expert bood zich aan bij bedrijven als websitebouwer. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij voor verschillende bedrijven een webwinkel gemaakt. Op de website verborg hij een geheime functie die alle gebruikersnamen en wachtwoorden aan hem doorgaf. Die gegevens gebruikte hij om dure spullen van te kopen. Ook stal hij de identiteit van mensen en gebruikte deze gegevens om mensen geld over te laten maken.Steeds meer ondernemers zijn slachtoffer van internetoplichting. Het aantal gevallen van digitale misdaad is een groeiend probleem. De politie Noord-Nederland is vorig jaar begonnen met een team dat zich specialiseert in cybercrime.