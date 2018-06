Overcingeltunnel in Assen zaterdag na ruim twee jaar open

ASSEN - Ruim twee jaar is eraan gewerkt. Maar dit weekend gaat de belangrijkste verkeersader door Assen weer open: de Overcingellaan is omgetoverd tot een stadsboulevard met een autotunnel van 170 meter die onder het nieuwe stationsplein loopt.

Vanmiddag kon de nieuwe Overcingeltunnel al bezichtigd worden door de pers. Zaterdag is het de beurt aan inwoners om te voet de tunnel te bewonderen tussen 14.00 en 16.00 uur. Daarna opent wethouder Harmke Vlieg de verkeerstunnel en razen de auto's erdoorheen, na twee jaar verkeershinder De aanleg van de tunnel startte in april 2016 . Het werk werd opgeknipt in twee delen: eerst het noordelijke deel en vervolgens het zuidelijke, zodat het centrum van Assen voor een deel bereikbaar zou blijven. De twee tunnelgedeeltes werden eind vorig jaar aan elkaar verbonden.De ombouw van de noord-zuid-verbinding langs het centrum van Assen tot Stadsboulevard is onderdeel van het miljoenenproject FlorijnAs. De wegverbetering, met ook de aanpak van het Asser station, is nodig om de provinciehoofdstad voor de toekomst goed bereikbaar te houden.De oude Overcingellaan was daarbij een lastige barrière, door allerlei verkeer van en naar het NS-station. Die problemen zijn opgelost met de nieuwe tunnel. Doorgaand verkeer kan onder het station door, terwijl het verkeer van en naar het station over de tunnel kan rijden.Met de opening van de Overcingeltunnel is de nieuwe Stadsboulevard nog niet klaar. Ook komt er nog een nieuwe tunnel De Maten onder de weg door bij de Mandemaat, als extra ontsluiting vanaf de Europaweg-Zuid naar de oostkant van de stad. Die klus begint eind dit jaar.In totaal kosten de aanleg van de nieuwe Stadsboulevard en het nieuwe station 200 miljoen euro.