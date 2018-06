Kunstproject 'Flintenwaand' bij Gasselterveld veel te duur

GASSELTE – In het Gasselterveld had een metershoge wand van zwerfkeien en een symbolische ijsrivier van een paar honderd meter moeten komen. Het ambitieuze project 'Flintenwaand' van kunstenaar Egbert Meyers uit Gasselte gaat alleen niet door.

De gemeente Aa en Hunze was in eerste instantie enthousiast over het kunstwerk, dat de oude zandwinplas van Zeldenrust in het Gasselterveld en zwemplas 't Nije Hemelriek met elkaar moest verbinden, maar blaast het plan nu toch af.Een financiële studie heeft uitgewezen dat het project acht tot negen ton moet kosten. De gemeente vindt dat te veel. "Dit soort investeringen gaat de gemeente Aa en Hunze te boven", aldus wethouder Henk Heijerman.Bedenker Egbert Meyers reageert teleurgesteld op het besluit van de gemeente Aa en Hunze. “Ik heb vijf jaar aan dit idee gewerkt. Ik moet dit even laten bezinken. Mogelijk dat we het op een andere manier nog kunnen realiseren”, aldus Meyers.Meyers wilde met het kunstwerk de geologische geschiedenis van het gebied verbeelden. Het plan was om een wand van keien te maken van 45 meter lang. Op het hoogste punt zou de wand tien meter hoog zijn en als uitkijkpunt dienen.