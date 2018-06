Waarom valt een buizerd aan? En nog vier vragen

GIETEN - Rustig een stukje door het bos fietsen of hardlopen en dan plots een tik krijgen van een buizerd. Bij RTV Drenthe komen meerdere meldingen binnen van mensen die dit de afgelopen dagen overkwam.

Bijvoorbeeld in Noord Sleen en het Zwanemeerbos. Hoe kan dit en wat je moet je juist wel en niet doen? We vragen het aan boswachter Kees van Son.''Hoogstwaarschijnlijk gebeurt dit alleen in de periode als een buizerd jonkies heeft. Dan voelen ze zich kennelijk bedreigd door mensen die daar langskomen. Het is eigenlijk heel natuurlijk gedrag, territoriaal gedrag. Maar de ene buizerd is de andere niet en lang niet elke buizerd valt aan.''''Buizerds krijgen rond deze tijd jonkies. Als zij van het nest afvliegen dan is het ook weer over. Deze periode is ongeveer zes weken. Als er eieren in het nest liggen dan is de noodzaak om aan te vallen ook minder.''"Als je door een gebied komt waar een buizerd een nest heeft dan kan je een paraplu meenemen. Ik heb dit in het verleden zelf geprobeerd met een bosuil. Je hoeft de paraplu niet eens uit te klappen, maar door een paraplu in de lucht te houden kan het dier niet bij je komen.''''Er is wel onderzoek gedaan naar wat een buizerd triggert om aan te vallen, maar daar zijn onderzoekers nog niet achtergekomen. Wat mij opvalt is dat als je gewoon wandelt je minder kans hebt dat je wordt aangevallen dan dat je fiets of hardloopt.''"Ik heb het nog nooit meegemaakt, dus ik weet het niet precies. Maar ik hoor wel dat de vogels met zijn nagels mensen verwondt.''Iemand die wel weet hoe een aanval van een buizerd voelt is Theo Rook uit Westerbork. Vorig jaar werd hij meerdere keren aangevallen door een agressieve buizerd. Ook toen hij voor RTV Drenthe met een camera op de fiets stapte: