Schrijfster Miny Hofsteenge overleden Miny Hofsteenge (Foto: Huus van de Taol)

EMMEN - Na een kort ziekbed is de Drentse schrijfster Miny Hofsteenge uit Emmen overleden. Ze is 71 jaar oud geworden.

Dat heeft streektaolorganisatie Huus van de Taol vandaag bekendgemaakt.



In het Drents zeg ik wat ik wil

Miny Hofsteenge werd in op 11 september 1946 geboren in Exloo en woonde sinds 1971 in Emmen. Ze schreef proza en poëzie voor volwassenen en kinderen. In het begin schreef ze in het Nederlands, maar na een kennismaking met het literaire tijdschrift Roet stapte ze over naar het Drents. "As ik Nederlands schrief stier er nooit wat er stiet. In het Drents zeg ik wat ik zeggen wil", zei ze daarover.



Debuut in Roet

In 1984 debuteerde Hofsteenge in Roet. Daarna verschenen publicaties in Oeze Volk, Maondblad Drenthe, Pennestreken en Surplus. In 1993 werd de verhalenbundel 'Dwelen deur dook' uitgegeven, een jaar later gevolgd door 'Veenarbeiders van Emmer-Erfscheidenveen', dat ze schreef met Meent van der Sluis. In 2000 verschenen de verhalenbundel 'Strapatsen' en het kinderboek 'Marinus Moesie en aandre vertellegies', een samenwerking met Beate Plenter. Ook schreef ze regelmatig columns in de Drentse Courant en Dagblad van het Noorden.



Miny Hofsteenge kreeg in 1987 de Reyer Onno van Etteningenpries, een aanmoedigingsprijs voor Drentstalige schrijvers.



