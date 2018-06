Wanneer de dood zich in de TT-strijd mengt [deel 1]

MOTORSPORT - De motorsportwereld werd op 3 juni 2016 voor het laatst opgeschrikt door de dood van een coureur in de WK wegrace. Moto2-rijder Luis Salom verongelukte tijdens de Grand Prix van Catalonië. Tijdens de voorgaande 87 edities van de TT in Assen zijn in totaal zeven rijders in het harnas gestorven: de eerste in 1948 en de laatste in 1975.

Ik reed de volgende ronde zelfs door het bloed van Lönnfors. Piet Knijnenburg

hier

TTDrenthe.nl is dé website voor alles wat met TT in Assen te maken heeft. Op de website van TT Drenthe vind je historische verhalen, prachtige foto's en natuurlijk al het laatste nieuws.