College Aa en Hunze schiet plan voor geluidswal bij Gieten af De plek waar het geluidsscherm moest komen (fotomontage: RTV Drenthe)

GIETEN - Het college van Aa en Hunze wil niet verder met het plan voor een geluidswal langs de N33 bij Gieten.

"Een geluidswal op die plek kost minimaal acht ton en mogelijk aanzienlijk meer. Dat vinden wij onverantwoord veel geld", zegt wethouder Co Lambert van de gemeente Aa en Hunze. .



'Budget ver te boven'

De gemeenteraad van Aa en Hunze ging anderhalf jaar geleden akkoord met de aanleg van een geluidsscherm langs de N33 bij Gieten en Rolde. De raad stelde vijf ton beschikbaar maar dat geld is lang niet toereikend blijkt nu.



"We hebben besloten om de raad voor te stellen om geen geluidswerende maatregelen te nemen omdat dat het budget ver te boven gaat", zegt wethouder Co Lambert van Aa en Hunze.

Alternatieven

De hoge kosten komen mede door de aanbestedingsprocedure die via Rijkswaterstaat verloopt omdat het scherm op hun grondgebied moet worden geplaatst. Er is nog wel naar alternatieven gekeken zoals een korter scherm of een van ander materiaal, maar ook die waren nog veel te duur of niet effectief volgens het college.



Het afgeschoten plan wordt in begin juli besproken in de gemeenteraad van Aa en Hunze.