Wat te doen als je deze slang niet in je tuin wilt?

EELDE - Voor sommige Eeldenaren is het al heel normaal: een Russische rattenslang in de achtertuin. Het reptiel werd in 2002 vrijgelaten en plant zich sindsdien voort. Maar wat te doen als je zo'n slang in de achtertuin niet zo prettig vindt?

We hebben eieren gevonden, dus ze planten zich voort. Richard Struik

"Ik zag hem ineens in de boom zitten", zegt bewoner Eric Datema. Een Russische rattenslang van zo'n anderhalve meter lang kroop een paar weken geleden omhoog tegen een boom midden in zijn achtertuin. Datema: "Ik vind het wel spectaculair. Maar ja. Voor kleine kinderen is zo'n grote slang best angstaanjagend."De Eeldenaar belde de dierenambulance, maar die wilde de slang niet halen. "Voor de omgeving Eelde zou een speciaal protocol zijn, zeiden ze. De medewerker adviseerde me om de gemeente Tynaarlo te bellen, maar het was zaterdag. Dan is de gemeente gesloten. En anders moest ik een reptielenspecialist in Assen bellen, maar die man was niet thuis."In 2002 liet een inwoner van Eelde vier slangen vrij in zijn tuin. Een paar jaar later ontstond commotie in het dorp toen steeds meer dorpsbewoners de slangen tegenkwamen. "Het is niet duidelijk hoeveel Russische rattenslangen er nu precies zijn", zegt onderzoeker Richard Struijk van Ravon. "Maar we hebben eieren gevonden en dus planten ze zich wel voort."De buren van Datema vinden de slangen wel vaker. Rattenslangen zijn ongevaarlijke beesten, volgens reptielenverzorger Harry Vording. Vording werkt dagelijks met reptielen bij Wildlands en noemt de rattenslang zelfs nuttig. "Ze zijn handig om knaagdieren te bestrijden."Volgens Vording heeft de rattenslang geen agressief karakter en bijt hij alleen bij hoge uitzondering. "En als hij bijt, dan is het te vergelijken met supergrijpend klittenband. Geschikt om iets vast te houden, maar niet om iets kapot te maken. Voor zo'n beet hoef je niet naar de dokter."Toch zegt de reptielenverzorger te begrijpen dat niet iedereen blij is met een rattenslang in de achtertuin. "Ik ben zelf ook vader. Voor een kind kan het eng zijn om zomaar een slang tegen te komen. Of het nu een cobra is of een rattenslang."De Russische rattenslang lag ondertussen op een tak die boven de trampoline hing. "Mijn kinderen spelen in de tuin en op die trampoline", zegt Datema. "Zelfs als de slang niet bijt, dan schrikken ze er misschien zo erg van dat ze niet meer buiten durven te spelen."Omdat de dierenambulance niet wilde komen, moest de Eeldenaar de slang zelf uit zijn tuin verwijderen. "De buurman hielp me. Die heeft wel vaker een slang uit zijn tuin verwijderd en even verderop weer vrijgelaten."Maar toen kwam het volgende probleem: een exotisch dier, zoals een Russische rattenslang, mag officieel niet worden vrijgelaten. "Je zou de slang bij de dierenambulance af moeten kunnen leveren", zegt ook reptielenverzorger Vording. "Deze slangensoort hoort officieel niet in Nederland thuis."De gemeente Tynaarlo zegt geen protocol te hebben voor dit soort situaties. "Mensen kunnen de dierenambulance bellen of ongediertebestrijding, als ze de slang weg willen hebben uit hun tuin", aldus een woordvoerder van de gemeente. "Maar het beest is ongevaarlijk, dus je hoeft er in principe niets mee te doen. Gewoon even laten zitten en hij kruipt ergens anders heen."De dierenambulance Groningen laat weten normaal wel langs te komen als een Russische rattenslang in een woonwijk wordt gevonden en noemt de situatie heel vervelend. Al zegt de medewerker ook: "Tja, als een persoon die over een slang belt in de buurt van het vliegveld woont, kunnen we weinig doen. Dat is het leefgebied van de slang."