Deel dit artikel:











Publiek debat zonneparken: 'Je moet niet over hoofden mensen heen praten' De NMF Drenthe houdt op 26 juni een publieksdiscussie over onder meer zonneparken (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Hoe zorg je ervoor dat zonneparken passen bij zowel het landschap als de inwoners van Drenthe? Dat is het uitgangspunt van een publieksdiscussie die de Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe) houdt op 26 juni in De Nieuwe Kolk. Een publiek debat waarin de groei van het aantal zonneparken in Drenthe centraal staat.

Geschreven door Hielke Meijer

Frank Hart van NMF-Drenthe: "Wij zijn als NMF ervan overtuigd dat zonneparken nodig zijn. Maar je ziet dat de gemoederen in Drenthe heel erg verhit raken door de ontwikkeling van zonneparken. In Alteveer bij Hoogeveen zie je dat terug. Gemeenten worstelen er ook mee. We willen met dit debat voldoende informatie geven om de stem van bewoners te kunnen laten gelden, want het gaat om hun leefgebied."



Bij het debat zijn verschillende sprekers uitgenodigd. Rijksadviseur en landschapsarchitect Berno Strootman en gedeputeerde Tjisse Stelpstra geven de aftrap van verschillende programmaonderdelen.



Sprekers zijn verder Albert Smand van Energie(k)Ansen, Jaap Hoeksema van Energie van Ons, Sonja van der Meer van Het Drentse Landschap en bijvoorbeeld Auke Jan Veenstra van LTO. Ook hoopt NMF Drenthe op de deelname van één of meer projectontwikkelaars.



Draagvlak ontwikkelen

Het debat moet volgens Hart de gemeenten en de provincie input geven over hoe zij draagvlak kan ontwikkelen. Frank Hart: "Hoe je weerstand voorkomt en wildgroei tegen gaat. Wij zijn als NMF Drenthe aan de ene kant voor duurzame energie, maar aan de andere kant ook voor een mooi landschap. Hoe verbind je dat met elkaar en met de mensen in de omgeving, zodat die ook kunnen meeprofiteren."



Bij de discussie is ook Rob Rietveld uitgenodigd. Hij is deskundige bewonersparticipatie en kwam de afgelopen jaren met name in het nieuws als woordvoerder van de Actiegroep Tegenwind Hunzedal.



Iedereen nodig

Frank Hart: "Als er meer inzicht is, ontstaat er ook meer draagvlak. We moeten voorkomen dat je je eigen weerstand creëert. Want dan krijg je nooit je opgave gerealiseerd om energie-neutraal te worden. De omslag naar duurzame energie is ingewikkeld en daarbij heb je iedereen nodig."



Aanmelding voor het debat in de kleine theaterzaal-zaal van De Nieuwe Kolk kan via de website van NMF Drenthe.