Deel dit artikel:











Vervalser van nepbrieven windmolens voor de rechter De nepbrief werd in 2016 bij inwoners in de bus gedaan (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - De politierechter in Assen buigt zich volgende week woensdag over de nepbrieven-affaire van het windpark in de Drentse Monden. Een 58-jarige man uit Nieuw-Buinen staat terecht voor onder meer valsheid in geschrifte.





Lid van Storm

De brieven bleken nep. De provincie Drenthe deed aangifte. In februari van vorig jaar hield de politie drie verdachten, twee mannen en een vrouw aan, waaronder de nu 58-jarige verdachte. Een van hen zou lid zijn van Stichting Platform Storm.



Geen vervolging

Woordvoerder J.L. Nieboer van de stichting zei destijds tegen RTV Drenthe: "Het is niet gebeurd door mensen van Storm, wij doen zulke dingen niet.” Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt alleen de inwoner uit Nieuw-Buinen. Het OM heeft de overige twee zaken geseponeerd.



Lees ook: Agnes Mulder: Valse windmolenbrief is ontoelaatbaar In november 2016 kregen inwoners van 2e Exloërmond en Nieuw-Buinen een brief van het ministerie van Economische Zaken in de bus. Hierin werden deelnemers van dit aan te leggen windpark met naam, adres en telefoonnummer genoemd.De brieven bleken nep. De provincie Drenthe deed aangifte. In februari van vorig jaar hield de politie drie verdachten, twee mannen en een vrouw aan, waaronder de nu 58-jarige verdachte. Een van hen zou lid zijn van Stichting Platform Storm.Woordvoerder J.L. Nieboer van de stichting zei destijds tegen RTV Drenthe: "Het is niet gebeurd door mensen van Storm, wij doen zulke dingen niet.” Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt alleen de inwoner uit Nieuw-Buinen. Het OM heeft de overige twee zaken geseponeerd.