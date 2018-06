Deel dit artikel:











Astron: 'Minister, geef ons een belangrijke rol in een nieuwe superantenne' Directeur Carole Jackson (r) gaf minister Van Engelshoven (l) een rondleiding bij Astron (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe) De minister en de Astron-directeur praatten onder andere over een nieuwe supercomputer (foto: Andries Ophof/RTV Drenthe)

DWINGELOO/EXLOO - Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verbleef vannacht speciaal in een hotel om vandaag op bezoek te gaan bij sterrenkundig instituut Astron in Dwingeloo.

Geschreven door Andries Ophof

Een kennismakingsbezoek, zoals ze het noemt. Vanmorgen vroeg was de minister eerst in Exloo, waar ze de kern van de LOFAR-antenne bekeek. Daarna ging ze naar Dwingeloo om met technici te praten die bezig zijn met de ontwikkeling van een supercomputer. Een computer die per seconde drie keer zoveel data verwerkt als de hele wereld.



'Ken Astron van wandeling'

Een grote klus en bijzonder knap, zo zei Van Engelshoven. "Ik weet al jaren dat Astron hier zit. Ik heb hier ook wel eens gewandeld en dan zie je het staan, maar het was nogal een eyeopener voor mij. Deze kennis gaan we straks op heel veel terreinen nodig hebben"



De supercomputer is nodig om de data van de opvolger van LOFAR, SKA, te kunnen verwerken. De antenne wordt gebouwd in Zuid Afrika en Australië. De data gaat dan via enorme glasvezelkabels naar Dwingeloo, maar dan moet Nederland volgens Marco de Vos van Astron wel meedoen in een nieuwe verdragsorganisatie SKA.



'Grote rol voor Astron'

De Vos gaf dan ook als boodschap aan de minister mee om dit project vooral te promoten in politiek Den Haag. Want naast steun is er ook geld nodig. "We hopen dat we als Nederland een hele mooie rol kunnen spelen. En we zitten in een hele mooie positie waar we wat uit kunnen halen voor de techniek en de wetenschap."



Maar zonder een financiële bijdrage van de overheid wordt het niks. "Daarover zijn we in discussie: je praat over een flink aantal nullen. Het bedrag komt uit verschillende potjes: een deel is wetenschap, een deel is innovatie en als Astron kunnen we ook wat doen. Maar het is belangrijk dat Nederland er als land achter staat en dat we uitspreken dat we tot de wereldtop willen blijven behoren."



Een trotse minister

Van Engelshoven is in ieder geval onder de indruk van de kennis en kunde van Astron. "Astron is een topinstituut in Nederland. Als je hier rondloopt en ziet wat ze doen, dan moet je als minister ook wel trots zijn op wat we in dit land hebben."



De partijen gaan op een later moment nog eens om tafel om te praten over het project SKA en de rol van Nederland daarin.