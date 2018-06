Deel dit artikel:











'Na de inbraak lag die tien kilo wiet in mijn huis’ De hennep zou na een inbraak zijn achtergebleven (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Een 38-jarige man uit Emmen is voor het in huis hebben van een grote hoeveelheid hennep en een gaspistool veroordeeld tot een werkstraf van tweehonderd uur. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden opgelegd.

De hennep was eind januari na een inbraak in zijn woning achtergebleven, zei de man tegen de politierechter. "Ik kreeg een inbraakalarm en ging snel naar huis. Toen lag die tien kilo wiet in mijn woning.” De rechter geloofde weinig van dat verhaal.



Hennep van vrienden

Bij de politie vertelde de man nog dat vrienden van hem in zijn woning grote hoeveelheden hennep opnieuw verpakten in kleine zakjes. Vrij gedetailleerd vertelde hij destijds hoe dit ging. Als dank kreeg hij af en toe wat van die voorraad.



Wie de vrienden waren, wilde hij niet zeggen. "Die hebben kinderen. Ik wil niet dat die kinderen in de problemen komen”, zei hij. Tijdens de doorzoeking van de woning vonden de agenten ook een gaspistool.



'Wist niet dat het verboden was'

Dat pistool was van hem, gaf hij toe: "Een keer gekocht. Ik wist niet dat dat een verboden wapen was.” De officier eiste alleen een werkstraf van tweehonderd uur. "Volgens de richtlijnen had ik ook een celstraf kunnen vragen, maar u hebt werk. Daar houd ik rekening mee.”



De rechter oordeelde zwaarder. Hij legde de man ook een voorwaardelijke celstraf op: "Dankzij uw warrige verhaal”.