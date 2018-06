Provincie wil half miljoen steken in veiligheidsmaatregelen stadion FC Emmen

ASSEN/EMMEN - Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe willen een half miljoen euro steken in het treffen van veiligheidsmaatregelen in het stadion van FC Emmen.

FC Emmen, dat komend seizoen in de eredivisie speelt, heeft voor bijna één miljoen aan wensen neergelegd bij de provincie, om stadion De Oude Meerdijk eredivisiewaardig te makenGedeputeerde Staten willen eerst het deel betalen dat met veiligheid te maken heeft. Over de rest van de aanpassingen wil de provincie eerst in overleg met de gemeente Emmen.De vijf ton aan subsidie die GS in eerste instantie willen verstrekken, zijn 'de meest noodzakelijke en urgente aanpassingen'. Het gaat onder andere om automatisering van de toegangscontrole, betere scheiding van het uitvak en verbeteringen van het camerasysteem en de geluids- en ontruimingsinstallatie. Verder moet er betere veldverlichting komen en moeten er aanpassingen komen de toegankelijkheid voor minder-validen.Volgens GS gaat het bij deze aanpassingen om verplichte zaken die nodig zijn voor de KNVB-licentie en de gebruikersvergunning. Woensdag moeten Provinciale Staten erover beslissen. De promotie van FC Emmen is volgens de Gedeputeerde Staten van belang voor de economie. Het zorgt voor extra werkgelegenheid bij de club en ook bezoekersaantallen zullen naar verwachting fors stijgen, waardoor bestedingen rond de wedstrijden toenemen.FC Emmen wil ook nog graag een aantal faciliteiten in en rondom het stadion verbeteren. De club wil mensen stimuleren op de fiets te komen en daarom wil ze een bewaakte fietsenstalling. Ook moeten er veiligheidshekken buiten het stadion komen, om de supporters van de tegenstander beter op te vangen.Verder wil FC Emmen de gastvrijheid bevorderen met meer kiosken voor supporters en nieuwe zitstoeltjes op de Noordtribune.Volgens de provincie zijn dat zaken die eerder voor rekening komen van de gemeente Emmen, maar beide partijen blijven daarover in overleg. "Wij beperken ons met dit voorstel eerst tot de op korte termijn noodzakelijk uit te voeren aanpassingen aan het stadion", aldus GS in het Statenvoorstel.