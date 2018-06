Letselschadespecialist Drost: Ik verklaar Defensie de oorlog

ASSEN - De collectieve regeling waar Defensie mee komt voor slachtoffers die blootgesteld zijn aan het kankerverwekkende chroom-6, is niet voldoende. Dat zegt letselschadespecialist Yme Drost. "Ik kan me de boosheid van veel cliënten heel goed voorstellen."

Medewerkers hebben gezondheidsklachten opgelopen tijdens het werken met chroom-6 en Defensie is daarvoor aansprakelijk. Dat komt naar voren in het rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RiVM) vandaag presenteerde in Den Haag."De collectieve schaderegeling is voor een heel kleine groep mensen, waardoor veel buiten de boot vallen", zegt Drost. "Er is maar een klein aantal ziektes waarvan erkend wordt dat die door chroom-6 kunnen zijn veroorzaakt. Er wordt gezegd dat chroom-6 maagkanker wel kan veroorzaken, maar dat dit niet het geval is bij slokdarmkanker en dikke darmkanker. Dat maakt de cliënten boos die deze ziekten onder de leden hebben. Als je het in je maag krijgt, komt de kanker ook door de slokdarm en zelfs door de darmen."Nabestaanden krijgen 3.8050 euro ter dekking van hun materiële schade. Dat zou slechts een deeltje moeten zijn van de totale schade, zegt Drost. "We beschouwen het als een voorschot. Deze regeling is uitermate matig."Voor de mensen van wie Defensie zegt dat hun ziekte kan zijn gekomen door chroom-6, zal een volledige schadevergoeding worden gevorderd, zegt de letselschadespecialist. "De grote groep die hier buiten valt, zal een gerechtelijke procedure starten. Of, zoals een cliënt van mij zei: Ik verklaar Defensie de oorlog!"