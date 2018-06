'Assen heeft nu ook een echte tunnel en hij is prachtig'

ASSEN - Ze is bijna euforisch als ze door de nieuwe Overcingeltunnel loopt. Wethouder Harmke Vlieg is maar wat trots op de nieuwe autotunnel van Assen. "Hij is prachtig, en als stad hebben we nu eindelijk ook een echte tunnel."

Ruim twee jaar is er aan gewerkt, de ruim driehonderd meter lange Overcingeltunnel, die over een lengte van 170 meter ook echt een tunnel is. Er bovenop ligt het nieuwe stationsplein van Assen, dat nog afgemaakt moet worden. De nieuwe ondergrondse noord-zuid-verbinding is bijna klaar, zo bleek vanmiddag bij de perspresentatie , op wat lekken in de tunnelwand na."Geen probleem hoor, die lekken. We zijn al een hele tijd bezig om de lekkages te vullen. Maar dat is bij de aanleg van een autotunnel normaal. We stoppen alles keurig dicht en werken het netjes af. Het moet niet gebeuren dat we er straks in de winter water hebben liggen en dat het door bevriezing spekglad wordt. Dat mag natuurlijk niet", vertelt één van de werklieden die gaten aan het vullen is.Zaterdagmiddag is de nieuwe Overcingeltunnel nog een paar uur voor inwoners te betreden, maar na 16.00 uur raast het verkeer er doorheen. "Dat betekent toch wel een einde aan veel verkeersoverlast, al is het achteraf best meegevallen. We hebben de klus zodanig opgeknipt dat het centrum toch altijd bereikbaar was", aldus wethouder Vlieg.Kreeg Emmen twee jaar geleden een tunnel met kunstzinnige verlichting, waarmee zelfs een Europese prijs is gewonnen, in Assen oogt de tunnelwand stukken grijzer en dus saaier. Maar schijn bedriegt."Zie je die brede roestvrijstalen strip midden op de wand? Daarin zitten ook lichtjes. Als de autolichten erop schijnen, beweegt het licht met je mee. Dat geeft een heel fraai effect. Maar het belangrijkste is dat de tunnel vooral goed en veilig is", lacht Vlieg.De Overcingeltunnel is een belangrijk onderdeel van de nieuwe Stadsboulevard van Assen. De tunnel van ruim 22 miljoen euro maakt deel uit van het miljoenenproject de FlorijnAs. In totaal wordt er 200 miljoen gestoken in verbetering van de bereikbaarheid van Assen, voor auto, trein, fiets en bootjes.Na de Overcingeltunnel moet het Stationsplein nog klaargemaakt worden. Ook begint dit najaar de aanleg van tunnel De Maten in de Europaweg-Zuid, als verbinding naar het uitbreidingsplan Diepstroeten in Assen-Oost. Begin 2020 moet al het werk klaar zijn.