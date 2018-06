Unicum voor TC Suthwalda: eerste Drentse herenteam in Eredivisie

TENNIS - TC Suthwalda uit Zuidwolde zorgde dit weekend voor een historische prestatie. Het eerste herenteam werd namelijk kampioen in de hoofdklasse en promoveert naar de eredivisie. Nog nooit speelde een herenteam uit Drenthe op het allerhoogste niveau.

De prestatie van TC Suthwulda is extra bijzonder omdat het team slechts uit vier spelers bestaat en niet, zoals vorig seizoen, beschikte over de beste Drentse tennisser van de afgelopen jaren Boy Westerhof.Er werd dit seizoen in de hoofdklasse geen wedstrijd verloren. Slechts één keer speelden Mattheo Knoop, Roy Schoonveld, Erik Dallinga en teamcaptain Floris Kilian gelijk.In de laatste competitieronde tegen Tie-Breakers uit Amsterdam sleepte de ploeg de titel binnen door een eenvoudige 5-1 zege.Kilian gaat ervan uit dat het Suthwalda volgend seizoen ook daadwerkelijk in de eredivisie speelt, al zal het team dan wel met twee spelers versterkt moeten worden.